Inaugurato Vinitaly le nuove rotte e le sfide globali del vino
È stata inaugurata la 58ª edizione di Vinitaly nel quartiere fieristico di Veronafiere, con la città che conferma il suo ruolo come centro principale dell’enologia internazionale. La manifestazione, dedicata al mondo del vino, si svolge in un contesto di nuove rotte di mercato e sfide a livello globale. La fiera si presenta come un punto di riferimento per produttori, professionisti e appassionati del settore vinicolo.
Verona riafferma con forza il suo ruolo di baricentro dell'enologia mondiale con l'apertura della 58esima edizione di Vinitaly nel quartiere fieristico di Veronafiere. La manifestazione, che proseguirà fino a mercoledì 15 aprile, si configura come un'infrastruttura strategica pensata per.🔗 Leggi su Veronasera.it
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