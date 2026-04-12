Inaugurato Vinitaly le nuove rotte e le sfide globali del vino

È stata inaugurata la 58ª edizione di Vinitaly nel quartiere fieristico di Veronafiere, con la città che conferma il suo ruolo come centro principale dell’enologia internazionale. La manifestazione, dedicata al mondo del vino, si svolge in un contesto di nuove rotte di mercato e sfide a livello globale. La fiera si presenta come un punto di riferimento per produttori, professionisti e appassionati del settore vinicolo.