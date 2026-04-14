Guerra Trump spiazza Meloni | Cosa farà quando l’Iran colpirà l’Italia Ma Teheran risponde a tono Tensione ad Hormuz | navi iraniane tornano indietro

La tensione in Medio Oriente si intensifica con il rischio di un'escalation tra Iran e altre nazioni della regione. Mentre le navi iraniane si ritirano dallo stretto di Hormuz, le dichiarazioni di un ex presidente statunitense hanno attirato l'attenzione, sollevando preoccupazioni sulla reazione italiana in caso di attacchi provenienti dall’Iran. La situazione resta sotto osservazione, con il fragile cessate il fuoco che appare sempre più in bilico.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase cruciale e sempre più instabile. Nelle ultime ore, il fragile cessate il fuoco di due settimane raggiunto tra Washington e Teheran sembra già vacillare. Israele ha continuato i raid in Libano, causando centinaia di vittime, e l’Iran ha denunciato una “grave violazione” della tregua, mentre Hezbollah ha risposto con nuovi lanci di razzi verso il territorio israeliano. Il quadro si complica ulteriormente dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. Le posizioni si sono irrigidite: gli Stati Uniti hanno attivato il blocco navale nello Stretto di Hormuz. Donald Trump ha alzato i toni, avvertendo che le navi iraniane che violeranno lo stop “saranno eliminate”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Hormuz riapre? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno». Teheran e il piano sul nucleare che smentisce Trump: «Non ci fermerà» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.