Medio Oriente la Cina presenta un piano di pace in 4 punti Cosa propone Pechino

La Cina ha presentato un piano di pace in quattro punti per il Medio Oriente, che include la promozione di una convivenza pacifica, il rispetto della sovranità degli stati coinvolti, la tutela del diritto internazionale e l’importanza di coordinare lo sviluppo con la sicurezza. La proposta è stata annunciata a Pechino il 14 aprile 2026. Le autorità cinesi hanno sottolineato che il piano mira a favorire una soluzione stabile e duratura ai conflitti nella regione.

Pechino, 14 aprile 2026 – Coesistenza pacifica, rispetto della sovranità, tutela del diritto internazionale e coordinamento tra sviluppo e sicurezza. Sono questi i quattro punti cardine del piano di pace e stabilità nel Medio Oriente presentato dal presidente cinese Xi Jinping nel colloquio avuto a Pechino con il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed. https:www.quotidiano.netvideoesterilonu-rispettare-la-liberta-di-navigazione-nello-stretto-di-hormuz-sf94mzge La proposta di Xi Jinping. Secondo Xi, il primo punto è la necessità di "attenersi al principio della coesistenza pacifica ". Il leader cinese ha osservato che...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medio Oriente, la Cina presenta un piano di pace in 4 punti. Cosa propone Pechino Cosa c’è nel piano di pace per il Medio Oriente proposto dalla Cina“Never interrupt your enemy when he is making a mistake”, e cioè “Non interrompere mai il tuo nemico quando sta commettendo un errore”, si legge in... Guerra in Medio Oriente, la Cina da obiettivo occulto a protagonista. Pechino vuole vincere la guerra della mediazioneRoma, 2 aprile 2026 – Doveva essere l’obiettivo occulto dell’operazione ‘Ruggito del Leone’, quella che avrebbe pagato le conseguenze più care dalla... MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook C'è ottimismo sui mercati azionari, le aspettative di un accordo che allenterebbe le tensioni in Medio Oriente spingono le Borse in Asia e i future su quelle europee sono in rialzo. #ANSA x.com