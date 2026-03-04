Un sondaggio recente chiede agli italiani se, in caso di richiesta dagli Stati Uniti, l’Italia dovrebbe partecipare alle azioni militari contro l’Iran. La domanda si concentra sulla possibilità di fornire il massimo supporto in un conflitto internazionale, evidenziando il ruolo del nostro paese in una eventuale escalation militare. La consultazione si rivolge direttamente ai cittadini, senza approfondire cause o motivazioni della guerra.

Nella riunione del Consiglio Nato a Bruxelles, gli Stati Uniti hanno chiesto agli alleati, tramite il vice capo missione Scott Oudkirk, di sostenere la guerra contro l’Iran innescata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, fornendo mezzi e armi. L’obiettivo dichiarato: distruggere la capacità missilistica e i laboratori nucleari di Teheran. La risposta, però, non ha soddisfatto pienamente Trump. Esplicitamente contrari la Turchia di Recep Tayyip Erdogan e la Spagna di Pedro Sanchez. La Turchia ha preso le distanze sottolineando il rischio diretto di un allargamento del conflitto. La Spagna ha criticato l’operazione, accusandola di avere violato il diritto internazionale, e ha negato l’utilizzo delle sue basi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - SONDAGGIO - L'Italia e la guerra contro l'Iran, se gli Usa chiamano dovremmo partecipare alle azioni militari?

Città, basi militari e vertici pasdaran: tutti gli obiettivi di Usa e Israele nei raid contro l’IranNelle prime ore, convulse, dell’attacco all’Iran le poche notizie che filtrano dalla repubblica islamica raccontano di un attacco su vasta scala.

