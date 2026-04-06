L’aeroporto di Brindisi non dispone più di carburante disponibile per gli aerei e ha emesso un avviso ufficiale alle compagnie aeree, che devono effettuare rifornimenti altrove fino alle 14 di martedì 7 aprile. Nel frattempo, gli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria hanno annunciato limitazioni nelle operazioni aeree a causa di questa carenza di carburante. La situazione ha effetti immediati sui voli in partenza e in arrivo in queste zone.

L’aeroporto di Brindisi si ritrova senza carburante per gli aerei almeno fino all’ora di pranzo del 7 aprile e invita le compagnie aeree a rifornirsi altrove. Mentre altri due scali italiani evidenziano quantità limitate di jet fuel — aggiungendosi a Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna — in un caso (Reggio Calabria) introducendo una quota massima di rifornimento, nell’altro spiegando che è operativa soltanto un’autocisterna (Pescara). È quanto si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici emessi nelle ultime ore. Il «carburante Jet A1 non è disponibile» a Brindisi fino alle 14 del 7 aprile, spiega il Notam. «Quantità limitate sono concesse esclusivamente per voli di Stato, ricerca e soccorso e voli sanitari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Voli, l'aeroporto di Brindisi non ha più carburante per gli aerei e Pescara e Reggio Calabria introducono limitazioni

Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara

Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei fino al 7 aprile, limitazioni a Pescara e Reggio CalabriaAeroporto di Brindisi senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, rifornimenti limitati ai voli essenziali.

Temi più discussi: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: Fate rifornimento altrove. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Aeroporto Reggio Calabria: pieno al 75% il Berlino Brandeburgo di Ryanair a Febbraio 2026; Voli: Al via la stagione estiva per l'aeroporto di Torino - Record di paesi e destinazioni servite; Falcone Borsellino, 105 destinazioni e 10 nuove rotte: ecco i voli per l'estate.

Carenza di cherosene all’aeroporto di Brindisi, restrizioni a Reggio Calabria e PescaraGli alert dei bollettini aeronautici emessi dagli scali nazionali. Nei giorni scorsi freno tirato per altri quattro aeroporti ... dire.it

Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e PescaraLo scalo pugliese si aggiunge così a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, mentre quelli di Reggio Calabria e di Pescara si ritrovano rispettivamente con una quota massima di ... tg.la7.it

Anche a Reggio Calabria sono previste limitazioni di rifornimento, idem a Pescara, Linate, Venezia, Treviso e Bologna facebook

Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara x.com