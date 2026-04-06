L’aeroporto di Brindisi attualmente non dispone di carburante, mentre ci sono restrizioni operative a Reggio Calabria e Pescara. La situazione ha generato preoccupazioni per i voli, in un contesto che si fa più complicato a causa della guerra in Iran. Da giorni, le autorità e gli esperti segnalano possibili difficoltà di approvvigionamento di carburante, con il Commissario europeo per l’energia che ha evidenziato i rischi legati al conflitto nel Golfo.

Roma, 6 aprile 2026 – Tanto tuonò che piovve. Da diversi giorni gli esperti (su tutti il monito del Commissario europeo per l’energia) ripetono che a causa della guerra nel Golfo ci potranno essere dei problemi di approvvigionamento di carburante. E ora i primi nodi vengono al pettine. L’aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburante e quelli di Reggio Calabria e Pescara hanno introdotto limitazioni al rifornimento degli aerei. Non solo. Ieri una comunicazione aveva già annunciato “quantitativi limitati per il rifornimento degli aerei” negli scali di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. L'Ue teme crisi energetica, l'invito ai paesi membri a "prepararsi" C’è chi si spinge a ipotizzare un lockdown energetico con pompe di benzina a secco, se la guerra continuerà a lungo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’aeroporto di Brindisi è senza carburante. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara. Sale l’allarme voli per la guerra in Iran

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