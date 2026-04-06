L’aeroporto di Brindisi è senza carburante Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara Sale l’allarme voli per la guerra in Iran

Da quotidiano.net 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aeroporto di Brindisi attualmente non dispone di carburante, mentre ci sono restrizioni operative a Reggio Calabria e Pescara. La situazione ha generato preoccupazioni per i voli, in un contesto che si fa più complicato a causa della guerra in Iran. Da giorni, le autorità e gli esperti segnalano possibili difficoltà di approvvigionamento di carburante, con il Commissario europeo per l’energia che ha evidenziato i rischi legati al conflitto nel Golfo.

Roma, 6 aprile 2026 – Tanto tuonò che piovve. Da diversi giorni gli esperti (su tutti il monito del Commissario europeo per l’energia) ripetono che a causa della guerra nel Golfo ci potranno essere dei problemi di approvvigionamento di carburante. E ora i primi nodi vengono al pettine. L’aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburante e quelli di Reggio Calabria e Pescara hanno introdotto limitazioni al rifornimento degli aerei. Non solo. Ieri una comunicazione aveva già annunciato “quantitativi limitati per il rifornimento degli aerei” negli scali di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. L'Ue teme crisi energetica, l'invito ai paesi membri a "prepararsi" C’è chi si spinge a ipotizzare un lockdown energetico con pompe di benzina a secco, se la guerra continuerà a lungo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217aeroporto di brindisi 232 senza carburante limitazioni a reggio calabria e pescara sale l8217allarme voli per la guerra in iran
© Quotidiano.net - L’aeroporto di Brindisi è senza carburante. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara. Sale l’allarme voli per la guerra in Iran

Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara

Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e PescaraDisagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle...

Temi più discussi: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: Fate rifornimento altrove. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Aeroporto Reggio Calabria: pieno al 75% il Berlino Brandeburgo di Ryanair a Febbraio 2026; Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in fretta; Viaggiare a Pasqua da Torino: studenti fuori sede costretti a spendere oltre 300 euro per tornare a casa.

reggio calabria l aeroporto di brindisiAeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e PescaraNegli aeroporti arrivano gli effetti della guerra in Iran. L'aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 ... msn.com

reggio calabria l aeroporto di brindisiPuglia, l’aeroporto di Brindisi resta senza carburante e scattano nuovi limiti al Sud: rifornimenti contingentati anche a Reggio Calabria e PescaraLe compagnie sono invitate ad arrivare con il pieno già fatto nello scalo precedente. Dopo Linate, Bologna, Venezia e Treviso l’allarme si allarga ad altri tre aeroporti ... affaritaliani.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.