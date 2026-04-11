Caos treni ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea Roma-Firenze

Nella mattinata di oggi, i viaggiatori sulla linea tra Roma e Firenze hanno affrontato numerosi disagi a causa di un guasto tecnico nelle vicinanze di Orte. La circolazione ferroviaria è stata notevolmente rallentata, con ritardi che hanno raggiunto i 70 minuti. La situazione si è verificata a partire dalle 6, causando disagi alla stazione di Santa Maria Novella e coinvolgendo numerosi passeggeri in attesa di aggiornamenti.

Caos treni alla stazione di Santa Maria Novella con ritardi fino a 70 minuti. Sulla linea Roma-Firenze la circolazione ferroviaria è “fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte” dalle 6.30 del mattino. I treni Alta Velocità, Intercity, Regionali “possono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte»... Guasto sulla linea AV Roma-Napoli, ritardi fino a 100 minutiTempo di lettura: < 1 minuto Treni dell’alta velocità con ritardi fino a 100 minuti per “un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di... Temi più discussi: Treni cancellati sulla Roma-Firenze (anche l'Alta Velocità) da mezzanotte fino alle 15 di domenica, ecco cosa sta succedendo; Roma-Firenze, caos treni nel weekend: cancellazioni e ritardi per lavori di potenziamento tecnologico; Alta velocità Roma-Firenze ferma nel weekend, lavori Rfi e viaggi a rischio ritardi e cancellazioni; Alta Velocità, treni fermi tra Roma e Firenze. Disagi alla circolazione e ritardi in tutta Italia. Treni: guasto sulla linea Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minutiSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte segnalato dalle 6.30: I treni Alta Velocità, Interci ... controradio.it Guasto sulla linea Roma-Firenze, treni in ritardo fino a 70 minutiSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte segnalato dalle 6.30: I treni Alta Velocità, Interci ... radiocolonna.it Stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma–Firenze per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico. L’interruzione è scattata dalla mezzanotte di oggi, sabato 11 aprile, e durerà fino alle ore 15 di dom - facebook.com facebook Stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma–Firenze per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico. L’interruzione è scattata dalla mezzanotte di oggi, sabato 11 aprile, e durerà fino alle ore 15 di dom x.com