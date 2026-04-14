Guasto linea A V circolazione sta tornando alla normalità

Nella stazione di Napoli, la circolazione ferroviaria ha subito un rallentamento significativo a causa di un guasto agli impianti di circolazione. Dopo le prime ore di disagi, i treni stanno riprendendo regolarmente il loro percorso e il servizio sta tornando alla normalità. La situazione si sta stabilizzando, permettendo una ripresa più fluida dei collegamenti ferroviari nella zona.

Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, fortemente rallentata da questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione. Lo rende noto Rfi sul suo sito. I treni hanno percorso itinerari alternativi con ritardi e modifiche. Il guasto ha interessato il sistema di comunicazione Gsm-R: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di Rete Ferroviaria Italiana per l'accertamento delle cause del disservizio. Proseguono le attività di assistenza e informazione ai viaggiatori a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni, organizzato anche un servizio bus per venire incontro alle esigenze di mobilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guasto linea A/V, circolazione sta tornando alla normalità Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia: la circolazione ferroviaria torna alla normalitàDalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, torna gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Adratica Pescara-Foggia: completata... Guasto alla linea elettrica: circolazione ferroviaria sospesa tra Sondrio e TiranoMattinata difficile sui binari della linea Tirano-Milano Centrale, in particolare nella tratta compresa tra Tirano e il capoluogo valtellinese. L'armée française dans l'enfer de la jungle Nuovo guasto tecnico sulla linea Alta Velocità, disagi in aumento per viaggiatori e pendolari, in particolare per chi viaggia sulla tratta Roma - Napoli. Al momento si registrano ritardi fino a 3 ore. La nuova mattinata di passione del trasporto ferroviario è iniziata - facebook.com facebook Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com