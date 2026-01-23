Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia | la circolazione ferroviaria torna alla normalità

Da oggi, venerdì 23 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica Pescara-Foggia torna alla normalità. Dopo la conclusione della terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, iniziati il 14 gennaio, i servizi sono stati ripristinati progressivamente dalle 16. La riattivazione permette di ripristinare il regolare traffico sulla tratta, garantendo un servizio più efficiente e aggiornato.

Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazionePer consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, i treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia saranno sospesi per 10 giorni.

Lavori sulla linea ferroviaria Firenze - Empoli - Pisa: modifiche alla circolazioneSono in corso lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa, che interesseranno il sottovia di via delle Colline a Pontedera e il passaggio a livello di Navacchio.

Argomenti discussi: Rischio idrogeologico: terminati i lavori per il ripristino della frana lungo la via per Metato, iniziati quelli per la frana della Polletta a Nocchi; Metro C verso Roma nord, firmato il contratto per la nuova tratta fino a Farnesina; Ex Holiday Inn, riqualificazione bloccata a due anni dall'annuncio dei lavori; Lavori... a cinque cerchi, ecco quelli terminati e quelli in partenza: Un'Arena per tutti la vera eredità dei Giochi.

Slitta alla fine dell’anno la conclusione dei lavori sulla linea tra Spoleto e Campello sul Clitunno. Rfi: Ormai in fase avanzataSlitta a fine 2026 la conclusione degli infiniti lavori per il raddoppio ferroviario tra Spoleto e Campello sul Clitunno, ossia 9,8 km di tracciato, a cui si è iniziato a lavorare nel 2002, ma che per ... corrieredellumbria.it

Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviGli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico riprenderanno dal 26 gennaio al 28 febbraio: previste cancellazioni e limitazioni di percorso per alcuni convogli, con l'attivazione di u ... baritoday.it

Terminati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del muro di via Fracassi e strada riaperta al traffico veicolare! - facebook.com facebook

#info #atac - Rete di superficie ripristino stato del servizio: terminati i lavori urgenti sulla rampa del viadotto della Magliana altezza viale del Pattinaggio, linee bus 31-780 riprendono normale percorso #Roma x.com