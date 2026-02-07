Treni in ritardo a Bologna per cavi tranciati nel nodo per Venezia ipotesi sabotaggio e caos

La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina. I treni verso Venezia sono stati fermi per un’ora, dopo che alcuni cavi nel nodo di collegamento sono stati tranciati. Le forze dell’ordine stanno indagando su un possibile sabotaggio. La situazione ha causato disagi e confusione tra i pendolari. La polizia sta cercando di capire chi si nasconde dietro l’atto e se ci siano collegamenti con altri episodi simili. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata, ma il traffico rimane rallentato.

A causa di un guasto alla stazione di Bologna, che interessa soprattutto la parte sotterranea dedicata all'alta velocità, molti treni Frecciarossa e Italo sono in ritardo. Si ipotizza un sabotaggio, anche a causa di un incendio in una cabina elettrica alla stazione di Pesaro e di un ordigno rudimentale ritrovato sulla Bologna-Padova. Il ministro Salvini ha apertamente parlato di "attentato". Dalle 8:30 di sabato 7 febbraio molti treni, soprattutto quelli ad alta velocità, sono in ritardo a causa della sospensione del traffico ferroviario nella parte sotterranea della stazione di Bologna. Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, circolazione dei treni nel caos. Si indaga su un possibile sabotaggio anarchico. La circolazione dei treni a Bologna è andata in tilt questa mattina. Cavi tranciati, ipotesi sabotaggio treni. Questa mattina si indaga su un possibile atto di sabotaggio alla stazione di Bologna Centrale. Sono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. I treni dell'alta velocità vengono fatti transitare sui binari di superficie e questo sta causando numerosi disagi.

