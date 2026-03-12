Sclerosi Multipla | a Brindisi primo trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche

A Brindisi è stato effettuato il primo trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche per la sclerosi multipla presso il Centro dedicato alla malattia dell’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale Perrino, guidata dal dottor Augusto Rini. La procedura rappresenta un passo significativo per la struttura sanitaria e la Asl Brindisi.

Il trattamento è stato effettuato in una paziente seguita dal Centro Sm, affetta da Sclerosi multipla recidivante a elevata attività di malattia BRINDISI -Importante traguardo per il Centro Sclerosi Multipla della Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretta dal dottor Augusto Rini, e per la Asl Brindisi. Nei primi giorni di febbraio è stato eseguito un trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche (Ahsct) in una paziente seguita dal Centro Sm, affetta da Sclerosi multipla recidivante a elevata attività di malattia. La paziente, nonostante fosse stata sottoposta nel tempo a diverse terapie modificanti la malattia (Dmt) ad alta efficacia, aveva continuato a presentare ricorrenti recidive clinico-radiologiche, senza ottenere un adeguato controllo della malattia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Sclerosi Multipla: Virus EBV e cellule T CD8+ al centro di una nuova ricerca sull’origine autoimmune della malattia.Ecco l’articolo, strutturato secondo le tue indicazioni: San Francisco, 9 febbraio 2026 – Una svolta nella comprensione della sclerosi multipla...

La morte di Davide Tizzano, due anni fa ricoverato all’Ematologia del Cardarelli per trapianto di cellule staminaliDolore per la scomparsa di Davide Tizzano, atleta "totale": dal canottaggio alla vela e poi la passione per la preparazione dei giovani allo sport.

Una selezione di notizie su Sclerosi Multipla

Temi più discussi: Ricerca sulla sclerosi multipla, il 7 e l'8 marzo anche a Palermo torna Gardensia; Avvio della terza fase sperimentale della riforma della disabilità.; AISM al fianco delle donne per sconfiggere la sclerosi multipla; Torna Gardensia nelle piazze della Provincia di Ancona, fermiamo la sclerosi multipla con un fiore.

Sanità, la Lombardia rafforza la rete per la cura della sclerosi multiplaMILANO – La Lombardia rafforza la governance sanitaria per la cura della sclerosi multipla con l’attivazione del Coresm, il tavolo tecnico di coordinamento regionale che mette in rete i centri special ... dire.it

Gardensia: ogni fiore contribuisce a costruire risposte concrete per le persone con sclerosi multiplaIn Italia la sclerosi multipla colpisce oltre 144.000 persone, ed è noto che la prevalenza è doppia nelle donne rispetto agli uomini. Da domani, 6 marzo, fino ... superando.it

Un'importante scoperta nella ricerca sulla sclerosi multipla: due nuovi sottotipi della malattia sono stati identificati grazie all'intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti: https://fanpa.ge/WS38p - facebook.com facebook