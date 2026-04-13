Hiv ‘sparito’ dopo il trapianto di staminali il paziente di Oslo

Un paziente di Oslo ha ottenuto la remissione dell’Hiv dopo aver ricevuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Si tratta di un caso che si aggiunge a quelli precedenti di persone che, grazie a questa procedura, non hanno più rilevato tracce del virus nel loro organismo. La notizia arriva in un momento in cui si cerca di comprendere meglio le possibilità di trattamento e di cura definitiva dell’infezione.

Buone notizie sul fronte della lotta all ’Hiv: ancora un paziente in remissione dopo il trapianto di cellule staminali ematopoietriche. Dopo il celebre caso del ‘paziente di Berlino’, quello di Düsseldorf e un pugno di altri successi, questa volta su ‘Nature Microbiology’ si ricostruisce il caso di un uomo di 63 anni di Oslo. Il paziente, sottoposto a un trapianto di cellule staminali ematopoietiche donate dal fratello per un tumore del sangue, non presenta tracce di virus a più di 5 anni dall’intervento, mentre 24 mesi dopo il trapianto le terapie antiretrovirali erano state sospese. L’Hiv e la mutazione chiave. Il primo caso di remissione a lungo termine dopo un trapianto è stato segnalato nel 2009.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hiv ‘sparito’ dopo il trapianto di staminali, il paziente di Oslo Sclerosi Multipla: a Brindisi primo trapianto autologo di cellule staminali emopoieticheIl trattamento è stato effettuato in una paziente seguita dal Centro Sm, affetta da Sclerosi multipla recidivante a elevata attività di malattia... Leggi anche: Trapianto di fegato con due semplici fori sull'addome del paziente