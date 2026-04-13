Hiv ‘sparito’ dopo il trapianto di staminali il paziente di Oslo

Da lapresse.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paziente di Oslo ha ottenuto la remissione dell’Hiv dopo aver ricevuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Si tratta di un caso che si aggiunge a quelli precedenti di persone che, grazie a questa procedura, non hanno più rilevato tracce del virus nel loro organismo. La notizia arriva in un momento in cui si cerca di comprendere meglio le possibilità di trattamento e di cura definitiva dell’infezione.

Buone notizie sul fronte della lotta all ’Hiv: ancora un paziente in remissione dopo il trapianto di cellule staminali ematopoietriche. Dopo il celebre caso del ‘paziente di Berlino’, quello di Düsseldorf e un pugno di altri successi, questa volta su ‘Nature Microbiology’ si ricostruisce il caso di un uomo di 63 anni di Oslo. Il paziente, sottoposto a un trapianto di cellule staminali ematopoietiche donate dal fratello per un tumore del sangue, non presenta tracce di virus a più di 5 anni dall’intervento, mentre 24 mesi dopo il trapianto le terapie antiretrovirali erano state sospese. L’Hiv e la mutazione chiave. Il primo caso di remissione a lungo termine dopo un trapianto è stato segnalato nel 2009.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Hiv ‘sparito’ dopo il trapianto di staminali, il paziente di Oslo

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