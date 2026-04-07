Papa Leone contro Trump | Le minacce al popolo dell' Iran? Sono inaccettabili

Il papa ha condannato le minacce rivolte al popolo iraniano, definendole inaccettabili. Ha sottolineato che, oltre alle questioni di diritto internazionale, ci sono considerazioni di carattere umano. La dichiarazione arriva in risposta a una dichiarazione pubblica che ha rivolto minacce contro l’Iran, suscitando reazioni da più fronti. La posizione del papa evidenzia la condanna verso atteggiamenti che ledono la pace e la sicurezza della regione.

«Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran. Questo veramente non è accettabile, qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più. E' una questione morale per il bene del popolo intero. Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente di tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti, che sarebbero anche loro vittime di questa escalation di una guerra che ha cominciato già dai giorni». Lo ha detto il Papa a Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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