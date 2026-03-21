Su Amazon sono disponibili in sconto tre titoli di Rockstar Games, da recuperare prima dell’uscita di GTA 6. La lista include giochi che hanno segnato il successo della casa di sviluppo e sono ora facilmente accessibili a prezzi ridotti. L’attesa per il nuovo capitolo della serie si fa sentire tra i videogiocatori, che cercano di colmare il vuoto con queste alternative.

L’attesa per Grand Theft Auto 6 continua a crescere e ormai l’espressione “ prima di GTA 6 ” è diventata quasi un meme tra i giocatori. Tuttavia, il nuovo capitolo della celebre serie di Rockstar Games non arriverà prima della fine del 2026 e, nel frattempo, molti appassionati stanno riscoprendo alcuni dei grandi classici dello studio. In questo contesto, diverse offerte disponibili su Amazon permettono di recuperare tre titoli molto importanti della storia recente dei videogiochi. Il primo gioco da considerare è Red Dead Redemption, pubblicato originariamente nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360. Si tratta di uno degli action-adventure open world più influenti dell’epoca, ambientato nel tramonto del Selvaggio West e incentrato sulla storia di John Marston. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In attesa di GTA 6, ecco 3 giochi Rockstar Games da recuperare in sconto su Amazon (affrettatevi che sono imperdibili)

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