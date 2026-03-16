La Prefettura e il Comune di Grottaglie hanno annunciato controlli intensificati nelle abitazioni della città, in risposta all’aumento dei furti che si è registrato negli ultimi mesi. Le autorità hanno deciso di rafforzare le operazioni di sicurezza per contrastare questa crescita e tutelare la tranquillità dei residenti. Le misure saranno messe in atto con controlli a tappeto sul territorio comunale.

Tarantini Time Quotidiano Si rafforza il confronto tra istituzioni per fronteggiare l’aumento dei furti nelle abitazioni a Grottaglie, fenomeno che negli ultimi mesi ha generato crescente preoccupazione tra i cittadini. Il tema è stato affrontato nel corso di un incontro convocato dal prefetto della provincia di Taranto, alla presenza del questore e del sindaco Ciro D’Alò. Il confronto è stato richiesto dallo stesso primo cittadino, che aveva coinvolto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I dati evidenziano un incremento significativo dei colpi messi a segno nelle abitazioni. Nel 2025 i furti sarebbero raddoppiati rispetto all’anno precedente e i primi mesi del 2026 confermerebbero un andamento ancora in crescita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Furti nelle abitazioni a Grottaglie: Prefettura e Comune annunciano controlli a tappeto

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