Tarantini Time Quotidiano Sarà il libro “Monologhi contro versi” di Egidio Francesco Cipriano ad inaugurare la rassegna “Pagine di Puglia”, in programma venerdì 27 marzo alle ore 18 presso la Biblioteca comunale F. G. Pignatelli di Grottaglie. “Pagine di Puglia”, alla sua prima edizione, è una rassegna letteraria promossa dal Comune di Grottaglie – assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione – che dal 27 marzo al 12 giugno proporrà sette appuntamenti dedicati a opere di autori pugliesi o legate al territorio. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con CoopCulture, il Presidio del Libro, le scuole e le istituzioni locali. Gli incontri si terranno nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, al via “Pagine di Puglia” con il libro di Cipriano

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