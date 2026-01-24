Roberto Baggio in lutto è morta la mamma Matilde; l’addio commosso dell’ex calciatore

Roberto Baggio si congeda con dolore dalla madre Matilde, scomparsa recentemente. L’ex calciatore ha condiviso un messaggio di affetto e gratitudine, ricordando il ruolo fondamentale che la madre ha avuto nella sua vita. Un addio carico di emozioni, che testimonia l’affetto e il rispetto profondi per una figura che ha lasciato un’impronta duratura nel suo percorso personale.

“Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita”. Con parole essenziali e profondissime, Roberto Baggio ha annunciato sui social la scomparsa della madre, Matilde Rizzotto. Lo ha fatto condividendo una fotografia di famiglia nella mattina di sabato 24 gennaio, scegliendo il linguaggio che più gli appartiene: quello della discrezione e dell’amore. È morta la madre dell’ex calciatore Roberto Baggio. La notizia della morte della madre di Roberto Baggio ha subito generato un’ondata di affetto. Migliaia di messaggi di cordoglio hanno raggiunto il Divin Codino, da sempre amato non solo per il talento che ha entusiasmato i tifosi di calcio, ma anche per la sua sensibilità fuori dal campo. 🔗 Leggi su Dilei.it

