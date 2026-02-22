Travolto da un’auto è gravissimo La moglie era morta per l’antitarlo Il nuovo dramma sulla Provinciale

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto sulla Provinciale, un incidente causato da una manovra improvvisa del veicolo. La tragedia si aggrava perché la moglie dell’uomo è morta in circostanze simili anni fa, vittima di un veleno usato per combattere gli insetti. La presenza di molte auto in transito ha complicato i soccorsi, che sono ancora in corso sul luogo dell’incidente.

MONTAGNANO Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina nei pressi del centro abitato di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Un’auto che percorreva la provinciale 327 ha investito un uomo di 69 anni, Domenico Tavanti, imprenditore orafo molto conosciuto, residente ad Alberoro, che ha riportato gravi ferite. L’impatto, avvenuto mentre il veicolo stava procedendo in direzione della Valdichiana, ha causato la frattura del bacino e un trauma a una gamba dell’uomo. Immediatamente allertato il 118, sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, che ha fornito le prime cure al ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

