arese ignoti deturpano con scritte volgari i muri di edifici pubblici

A Arese, sono state trovate scritte volgari e ingiuriose sui muri di edifici pubblici. Questo episodio si aggiunge a una serie di interventi simili avvenuti in diverse zone della città, dove sono stati imbrattati i muri di edifici sia pubblici che privati con scritte offensive. Le autorità stanno indagando per identificare gli autori di questi atti.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. Una notifica sul cellulare, il logo di una banca nota e una cifra che scotta:. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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