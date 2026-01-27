Vince mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro | colpo fortunato alla tabaccheria Orlandi di via Romana

Un giocatore di Arezzo ha vinto 500.000 euro con un Gratta e Vinci da 5 euro, acquistato presso la tabaccheria Orlandi di via Romana. La vincita, avvenuta alla tabaccheria 99 di Gianfranco Orlandi, rappresenta un importante risultato per il settore del gioco e il territorio locale.

Ad Arezzo, un fortunato giocatore ha vinto 500 mila euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci da 5 euro acquistato alla tabaccheria 99 di Gianfranco Orlandi, in via Romana 27. La comunicazione ufficiale della vincita è arrivata solo nelle ultime ore, ma la giocata risalirebbe allo scorso 21 gennaio.

