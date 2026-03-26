Gratta e Vinci ad Atripalda colpo da 50mila euro con Doppia Sfida Classic

Nell’ultima settimana, un giocatore di Atripalda ha vinto 50.000 euro con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Il biglietto è stato acquistato presso un punto vendita di Piazza Umberto I. La vincita è stata comunicata da Agipronews e riguarda un premio ottenuto con un singolo biglietto. La somma rappresenta uno dei premi più alti registrati nella zona di recente.

Campania vincente con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, ad Atripalda, in provincia di Avellino, è stato centrato un colpo da 50mila euro presso il punto vendita in Piazza Umberto I, 19. I dati elaborati da Agipronews riportano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,7 miliardi di euro nei punti vendita, in diminuzione rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente. Anche la provincia di Avellino segue questa tendenza: la spesa nel gioco retail si è fermata a 104 milioni di euro, in calo dell’1,5% rispetto ai 106 milioni dei dodici mesi precedenti. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Gratta e Vinci, ad Atripalda colpo da 50mila euro con “Doppia Sfida Classic Articoli correlati Colpo da 50mila euro al Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”Tempo di lettura: < 1 minutoCampania vincente con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Frosinone e Ripi baciate dalla fortuna: doppia vincita da 50mila euro al Gratta e VinciLa fortuna torna a sorridere alla provincia di Frosinone con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Tutto quello che riguarda Doppia Sfida Classic Discussioni sull' argomento SuperEnalotto, la fortuna bacia Valmontone con un 5 da oltre 52mila euro; Le due fortunate ricevitorie brianzole dove sono stati vinti oltre 21mila euro. Gratta e Vinci: a Benevento vinti 50mila euro con Doppia Sfida ClassicCampania a segno con il Gratta e Vinci Doppia Sfida Classic. Negli ultimi giorni, come riporta Agipronews, a Benevento è stato centrato un colpo da 50mila euro presso la tabaccheria di via Rufina ... ilmattino.it Triunfo en Benevento con Doppia SfidaCampania a segno con il Gratta e Vinci Doppia Sfida Classic. Negli ultimi giorni, come riporta Agipronews, a Benevento è stato centrato un colpo da 50mila euro presso la tabaccheria di via Rufina ... ilmattino.it Questa notte si conclude l’edizione 2026 del World Baseball Classic con la disputa della finalissima tra i padroni di casa degli USA e il Venezuela. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW dalle ore 01.00 italiane di m - facebook.com facebook