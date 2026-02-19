Frosinone e Ripi baciate dalla fortuna | doppia vincita da 50mila euro al Gratta e Vinci

A Frosinone e Ripi, la fortuna ha portato due vincite da 50 mila euro con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. In due punti vendita diversi, i clienti hanno scoperto di aver centrato il premio durante la stessa giornata. Un residente di Ripi ha acquistato il biglietto in un bar di paese, mentre un altro di Frosinone ha trovato il biglietto vincente in un tabaccaio. Le vincite hanno attirato l’attenzione di molti passanti, curiosi di sapere chi siano i fortunati vincitori. La fortuna continua a fare notizia nella zona.

La fortuna torna a sorridere alla provincia di Frosinone con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Negli ultimi giorni, come riportato da Agipronews, sono state centrate due vincite da 50mila euro ciascuna. La prima è stata registrata a Frosinone, presso l’esercizio commerciale di via Gaeta 9. La seconda vincita è invece arrivata a Ripi, nel punto vendita di corso Umberto I 75. Un doppio colpo che conferma come la Ciociaria continui a essere protagonista quando si parla di giochi e vincite. Per quanto riguarda i numeri complessivi, la spesa nel Lazio – intesa come raccolta meno le vincite dei giocatori – rimane stabile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it La fortuna bacia la vicina Borgosesia: vinti 50mila euro con un Gratta e VinciLa fortuna ha sorriso a Borgosesia. 'Gratta e Vinci' fortunato a Ferrara: 'Il turista per sempre' regala 50mila euroA Ferrara, una recente vincita con il gratta e vinci ‘Il turista per sempre’ ha portato a un premio di 50. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. GATTO SMARRITO – SAN GIOVANNI RIPI FROSINONE 339 8362187 Si chiama Jimmy, ha 4 anni, è sterilizzato e vaccinato. È un gatto molto affettuoso e casalingo, dormiva nel letto con la sua mamma umana. Non è mai uscito in strada, per questo temia facebook