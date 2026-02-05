Cultura | chiude mostra su Dali’ a Roma oltre 75 mila visitatori

A Roma, la mostra su Salvador Dalí si è chiusa domenica primo febbraio. Dopo quasi un mese di esposizione a Palazzo Cipolla, ha attirato oltre 75 mila visitatori. La rassegna, intitolata “Dali’. Rivoluzione e tradizione”, ha messo in mostra le opere più significative del pittore spagnolo, attirando un pubblico vario e appassionato. La mostra, realizzata con la collaborazione della Fundació Gala-Salvador Dalí, si è rivelata un successo per il Museo del Corso.

Si è conclusa domenica primo febbraio a Palazzo Cipolla, sede del Museo del Corso, la mostra "Dali'. Rivoluzione e tradizione", realizzata in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí. Questo evento ha registrato oltre 75 mila visitatori, confermando il ruolo del Polo museale come uno dei principali centri culturali della città, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato. È quanto si legge in una nota degli organizzatori. Un Programma Espositivo Ricco di Attività. Il progetto espositivo – prosegue la nota – è stato accompagnato da un ricco programma di iniziative. Tra queste, si è svolta una rassegna cinematografica realizzata nell'ambito della Festa del Cinema, un public program molto partecipato e attività didattiche dedicate a scuole, famiglie e adulti.

