Nerd Show chiude un’edizione di grande successo | oltre 45 mila visitatori a BolognaFiere

Nerd Show 2026 si è concluso a BolognaFiere, registrando oltre 45.000 visitatori e confermando il successo delle edizioni precedenti. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti principali in Italia dedicati alla cultura pop, ai fumetti, ai giochi e all’intrattenimento, rafforzando la propria posizione nel panorama nazionale. Un bilancio positivo che sottolinea l’interesse crescente verso questa realtà e il suo ruolo nel promuovere le passioni del settore.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di Nerd Show, che conferma i risultati record del 2025 e consolida il proprio ruolo nel panorama nazionale degli eventi dedicati alla cultura pop, al fumetto, al gioco e all’intrattenimento. Per due giorni, i padiglioni di BolognaFiere sono stati animati da un pubblico eterogeneo, composto da famiglie, appassionati storici e nuove generazioni, che hanno affollato le aree tematiche, distribuite su quasi 35 mila metri quadrati del quartiere fieristico. Un’affluenza costante che ha premiato un format capace di unire spettacolo, partecipazione attiva e una grande mostra mercato dedicata al mondo nerd, con oltre 400 espositori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

