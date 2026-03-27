Il 27 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con diverse situazioni che attireranno l'attenzione. Tra le dinamiche previste ci sono il gioco delle coppie e il cosiddetto bigliettogate. Inoltre, è previsto uno scontro tra due concorrenti, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, che potrebbe portare a conseguenze per alcuni partecipanti.

Torna, oggi venerdì 27 marzo, il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Al timone del programma c'è ancora una volta Ilary Blasi, affiancata in studio dalla coppia di opinioniste composta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. L'attesa per questa quarta diretta è alta, soprattutto alla luce dei deludenti risultati di auditel che continuano a funestare il format. La puntata del 24 marzo si è fermata a 1.813.000 spettatori pari a uno share del 15,3%, battuta dalla concorrenza di Rai 1 con finale di Le libere donne. Basteranno le tensioni interne e il bigliettinogate a impedire la vociferata chiusura anticipata del reality? Il caso più spinoso riguarda senza dubbio Raimondo Todaro, finito al centro del cosiddetto "bigliettinogate". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 27 marzo: chi rischia stasera?

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