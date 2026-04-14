Grande Fratello Vip sondaggi nona puntata | eliminata una tra Lucia e Blu?

Stasera va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Nei sondaggi pubblicati, si legge che tra Lucia e Blu si registra un testa a testa molto combattuto. La competizione tra le due concorrenti sembra essere ancora molto aperta, e le preferenze del pubblico si sono divise in modo piuttosto equilibrato. La puntata promette di essere ricca di colpi di scena e di decisioni importanti.

Stasera nuova puntata del reality con Ilary Blasi: i sondaggi parlano chiaro e indicano un testa a testa serrato. Due concorrenti rischiano davvero di lasciare la Casa. Questa sera, martedì 14 aprile, torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciato il concorrente meno votato tra i quattro in nomination, che dovrà abbandonare immediatamente la Casa più spiata d'Italia, ecco cosa dicono i sondaggi. Sondaggi Grande Fratello Vip: chi è il preferito del pubblico? Al televoto si affrontano quattro concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara Blu Prezia.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, sondaggi nona puntata: eliminata una tra Lucia e Blu? Grande Fratello Vip, sondaggi puntata 13 aprile 2026: Adriana Volpe in testa, Lucia eliminataLa puntata del Grande Fratello Vip del 13 aprile 2026 si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta rivolta al televoto che deciderà chi dovrà... Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 10 aprile: Marco Berry salvo, Lucia in nominationLa puntata del 10 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta concentrata sul televoto che vede protagonisti... Televoto decisivo al Grande Fratello Vip: sondaggi incerti. Adriana Volpe in testa, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo le più a rischio. Chi uscirà x.com Lite nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia si è scagliata contro Marco Berry solo perché quest’ultimo ha detto di reputare simpatica Paola Caruso - facebook.com facebook