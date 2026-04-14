Durante una puntata del Grande Fratello Vip, il concorrente ha ammesso di aver commesso un gesto grave. La conduttrice, appena entrata in studio, ha precisato che quella sera si sarebbe trattato di un episodio importante di un'edizione molto significativa. La discussione si è concentrata su questioni legate al comportamento dei partecipanti, creando un momento di forte tensione tra i protagonisti.

Appena entrata in studio, Ilary Blasi ha chiarito subito che quella in onda sarebbe stata una puntata fondamentale di un’edizione epica. In effetti tutto è partito con gli scontri che si sono susseguiti durante questi ultimi giorni, come tra Adriana Volpe e Marco Berry e Antonella Elia e Paola Caruso. Scontri, intrighi, ma anche tradimenti e il profumo della finale che molti stanno iniziando a sentire, ed è forse per questo che le strategie si stanno facendo sempre più serrate. Grande Fratello Vip, Antonella Elia e il Cocco Gate. Tema della puntata del 14 aprile sono stati il Cocco Gate il Bresaola Gate. Ormai c’è un gate per tutto, e al GF Vip arriva anche l’affaire bresaola: tra Antonella Elia e Paola Caruso c’è stato un duro scontro in Casa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Elia ammette di “aver fatto una cosa terribile”. La richiesta di Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, Dario Cassini accusa Ilary Blasi di nascondere la verità su Antonella EliaLa terza puntata del Grande Fratello Vip si apre con uno scontro piuttosto duro fra Antonella Elia e Dario Cassini.

Grande Fratello Vip, a marzo con Ilary Blasi: Antonella Elia e Raimondo Todaro concorrentiMediaset e Endemol hanno detto sì: a metà marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà alla conduzione Adesso è certo: il...