Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso confronto tra Antonella Elia e Dario Cassini. All'inizio dello show, Cassini ha rivolto delle accuse nei confronti della conduttrice, sostenendo che avrebbe nascosto alcuni dettagli riguardanti Antonella Elia. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri partecipanti, creando tensione all’interno della casa.

La terza puntata del Grande Fratello Vip si apre con uno scontro piuttosto duro fra Antonella Elia e Dario Cassini. Dopo la lite degli ultimi giorni per i due è arrivata la resa dei conti. Uno confronto che ha coinvolto anche Ilary Blasi, accusata (velatamente) di avere le prove che possono dimostrare la verità, ma di non svelarle. La lite per le medicine fra Antonella Elia e Dario Cassini. Tutto è iniziato poco dopo la diretta di venerdì 20 marzo quando Dario Cassini avrebbe tolto la sedia ad Antonella Elia, affermando di averlo fatto per scaramanzia. Come raccontano i filmati, il comico avrebbe affermato di voler utilizzare sempre quella poltrona durante le puntate dello show. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Dario Cassini accusa Ilary Blasi di nascondere la verità su Antonella Elia

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