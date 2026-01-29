A metà marzo torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla guida. Mediaset e Endemol hanno confermato la partenza della nuova stagione, che quest’anno include anche Antonella Elia e Raimondo Todaro tra i concorrenti. La presentatrice romana riprende il suo ruolo, mentre i fan aspettano di scoprire chi entrerà nella casa.

Mediaset e Endemol hanno detto sì: a metà marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà alla conduzione Adesso è certo: il Grande Fratello Vip torna. A confermarlo è Mediaset stesso che rivela che intorno alle metà di marzo, in collaborazione con Endemol, partirà una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. In questa nuova stagione del Grande Fratello Vip al centro ci saranno le storie dei singoli personaggi. Mediaset ha annunciato che sarà un reality con una costruzione rinnovata rispetto alle edizioni precedenti. Saranno 6 settimane, quindi si prevedono dalle 6 alle 12 puntate, anche se ciò dipenderà anche dal successo del programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, a marzo con Ilary Blasi: Antonella Elia e Raimondo Todaro concorrenti

Approfondimenti su Grande Fratello Vip

A metà marzo torna il Grande Fratello Vip, questa volta con Ilary Blasi alla conduzione.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Grande Fratello Vip

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, Mediaset ci ripensa: edizione 2026 sospesa dopo la bufera Signorini-Corona; Grande Fratello Vip torna in onda? Ecco quando inizierà e chi lo condurrà; Il Grande Fratello Vip si farà? Le valutazioni di Mediaset sono ancora in corso; Grande Fratello Vip 2026 cancellato? Mediaset valuta dopo il caso Corona-Signorini.

Il Grande Fratello Vip ufficiale in onda (ma sarà cortissimo): format stravolto, l’annuncio di Mediaset. Chi ci saràDopo settimane di incertezze, pare che la nuova edizione del reality di Canale 5 sia stata confermata dai vertici. Ma cambierà parecchio la durata, e manca il cast. libero.it

Anticipazioni Grande Fratello Vip, torna a marzo: Mediaset ufficializza il ritorno con Ilary BlasiÈ ufficiale: il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5 a partire da marzo. A confermarlo è Mediaset, che oggi ha diffuso un comunicato stampa ufficiale annunciando il ritorno del reality più ... tuttosulgossip.it

ULTIM'ORA - Il Grande Fratello tornerà su Canale 5, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi - facebook.com facebook

Il Grande Fratello si farà: lo condurrà Ilary Blasi e durerà sei settimane. Tutte le novità x.com