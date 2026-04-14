Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la nona puntata

Stasera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21:35, è prevista la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5. La trasmissione sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming online. La puntata si terrà in prima serata e sarà trasmessa in modo tradizionale sul canale nazionale, con possibilità di accesso attraverso piattaforme digitali compatibili.

Stasera, maretedì 14 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata Grande Fratello Vip 2026: cast bomba e retroscena segreti sulla nuova edizione Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026.