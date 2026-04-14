Stasera, martedì 14 aprile 2026, va in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello VIP 2026. La serata si presenta con numerosi colpi di scena, tra cui la scoperta di un patto nascosto tra alcune concorrenti. La convivenza nella casa si fa sempre più tesa e il televoto si preannuncia molto serrato, creando un clima di forte tensione tra i partecipanti.

Stasera, martedì 14 aprile 2026, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP con la sua nona puntata, che si preannuncia tra le più intense e cariche di colpi di scena dell’intera edizione. Al timone c’è sempre Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte ad analizzare dinamiche sempre più esplosive a poche settimane dalla finale del 5 maggio. L’appuntamento è dalle ore 21.20, con la possibilità di seguire tutto anche in streaming su Mediaset Infinity. Tra i temi centrali della serata c’è il patto segreto delle “regine”: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si sono alleate negli ultimi giorni per contrastare il resto della Casa, e proprio durante la diretta il gruppo scoprirà questa strategia.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello VIP 2026, scoperto il patto segreto delle regine: Casa in frantumi e televoto serratissimo

GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI TRA IL PATTO SEGRETO E IL PRIMO FINALISTAMartedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi.

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