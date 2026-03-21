Il televoto del Grande Fratello Vip 2026 si è concluso il 20 marzo, con Antonella Elia che ha ottenuto il consenso maggiore tra il pubblico. La showgirl ha superato gli altri concorrenti, raggiungendo il 20,62% delle preferenze. La votazione si è svolta nelle ultime settimane e si è conclusa con questa preferenza definitiva.

AGGIORNAMENTO: la preferita del pubblico è Antonella Elia. Alla fine, la showgirl ha battuto i suoi rivali, raggiungendo il 20,62%. A seguire: Mussolini 16,87%, Raul 14,56%, Adriana 13,91%, Renato 11,80%, Paola 11,09%, Ibiza 7,19% e Lucia 3,96%. Si parte con il primo televoto del Grande Fratello Vip 2026, dopo quello flash in diretta. La prima puntata, in onda il 17 marzo 2026, è riuscita a conquistare l’interesse del pubblico di Canale 5. Infatti, possiamo dire che Ilary Blasi è partita alla grande. La conduttrice segna il suo ritorno abbastanza bene, in questa prima serata, con un cast che ha saputo non annoiare il pubblico. La serata, in effetti, è andata in onda in modo liscio e lineare, senza momenti morti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Grande Fratello Vip 2026 televoto: Elia preferita il 20 marzo

Articoli correlati

Grande Fratello VIP, anticipazioni stasera 20 marzo 2026: sondaggi televoto, primo eliminato, un concorrente verso il ritiroDopo un debutto sottotono in termini di ascolti, la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi è chiamata a invertire la...

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 20 marzo: Antonella Elia prima e immune, male Ibiza AlteaLa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sta entrando nella fase in cui il pubblico inizia davvero a orientare le dinamiche della Casa.

Grande fratello vip 2026 | ultimo televoto aperto | ecco chi state vivendo | sondaggio televoto

Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti da Antonella Elia a Paola Caruso; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà il preferito? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 marzoGrande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

L'illusionista Marco Berry entra al Grande Fratello Vip 2026! Riuscirà a smascherare i "trucchi" dei coinquilini - facebook.com facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com