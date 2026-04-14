Grande Fratello Vip 2026 diretta nona puntata

Martedì 14 aprile 2026 si è tenuta la nona puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta ha visto l’ingresso di nuovi concorrenti, eliminazioni e diverse dinamiche tra i partecipanti. Durante la serata sono stati trasmessi gli ultimi aggiornamenti sulle attività dei concorrenti nel corso della settimana. La puntata si è conclusa con alcune novità riguardo le prossime fasi del reality.

Anticipazioni nona puntata di martedì 14 aprile 2026. Nono appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Cambio di strategie e di alleanze: dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, le tre ‘regine’ della casa – Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe – hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini. Il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? Nei giorni scorsi tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava poter nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, poi il loro rapporto è precipitato. Cosa è successo tra i due? E per Marco anche un regalo di compleanno totalmente inaspettato: sua figlia Carlotta.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta nona puntata Grande Fratello Vip 2026, caos prima ancora di iniziare Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntataStasera, maretedì 14 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip, sondaggi nona puntata: eliminata una tra Lucia e Blu?Stasera nuova puntata del reality con Ilary Blasi: i sondaggi parlano chiaro e indicano un testa a testa serrato.