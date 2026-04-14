Grande e bellissimo Pre-compleanno per il figlio di Melissa Satta | Maddox è cresciuto com’è diventato

La settimana dedicata al compleanno di un bambino si è trasformata in una celebrazione anticipata, condivisa sui social dalla madre. La foto ritrae il ragazzo, ormai cresciuto, accompagnata da commenti di affetto e complimenti. La madre ha commentato il momento definendolo “grande e bellissimo”. La famiglia ha deciso di condividere pubblicamente questa tappa importante, suscitando interesse tra i follower.

La settimana del compleanno di un figlio è sempre un momento speciale, ma per Melissa Satta si è trasformata in una vera e propria festa anticipata, condivisa pubblicamente con fan e curiosi. La showgirl ha deciso di raccontare tutto attraverso i social, mostrando un lato intimo e familiare che ha subito conquistato il pubblico. “La settimana inizia così”, ha scritto nelle sue Storie, accompagnando immagini cariche di affetto e spontaneità. Il protagonista assoluto è il piccolo Maddox, nato dalla relazione con l’ex marito Kevin Prince Boateng, che il 15 aprile compirà 12 anni. Un traguardo importante, celebrato con un gesto semplice ma significativo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cosa ha indossato Melissa Satta per la festa di compleanno a sorpresa del figlio MaddoxDomani Maddox, il figlio di Melissa Satta, compirà 12 anni ma ha già dato il via ai festeggiamenti.

Kevin-Prince Boateng, chi è l’ex marito di Melissa Satta e padre del figlio MaddoxNel 2011 Melissa Satta incontra e si innamora del calciatore Kevin Prince Boateng, con cui il 15 aprile del 2014 ha avuto il suo primo figlio, Maddox.