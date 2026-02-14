Kevin-Prince Boateng chi è l’ex marito di Melissa Satta e padre del figlio Maddox

Kevin-Prince Boateng, ex calciatore e padre di Maddox, ha incontrato Melissa Satta nel 2011 e da allora la loro storia ha attirato molte attenzioni. Quel legame ha portato alla nascita del loro primo figlio, che oggi ha circa nove anni. La coppia, che si è separata nel tempo, è sempre rimasta sotto i riflettori per il loro rapporto e il ruolo di genitori.

Nel 2011 Melissa Satta incontra e si innamora del calciatore Kevin Prince Boateng, con cui il 15 aprile del 2014 ha avuto il suo primo figlio, Maddox. I due sono convolati a nozze nel 2016 e, nel 2019, hanno annunciato il loro addio dopo un lungo periodo di crisi. Un amore durato dunque quasi dieci anni che però si è concluso quando Maddox aveva appena cinque anni. Nonostante l’addio dal punto di vista sentimentale, Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta sono rimasti in buoni rapporti anche e soprattutto per il bene di Maddox, il figlio avuto insieme. Un bambino felice che oggi cresce sereno nonostante la separazione dei due genitori: il ragazzo vive con la mamma ma quando può il papà è presente nella sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

