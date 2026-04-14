Cosa ha indossato Melissa Satta per la festa di compleanno a sorpresa del figlio Maddox

Melissa Satta ha partecipato a una festa di compleanno a sorpresa per il figlio Maddox, che domani compirà 12 anni. Durante l’evento, l’attrice ha sfoggiato un outfit casual, adatto all’occasione. La festa ha coinvolto amici e parenti, riempiendo di allegria il pomeriggio. La celebrazione si è svolta in una location privata, con decorazioni colorate e giochi per i bambini.

Domani Maddox, il figlio di Melissa Satta, compirà 12 anni ma ha già dato il via ai festeggiamenti. Cosa ha indossato la mamma per l'evento a sorpresa pre-compleanno?.🔗 Leggi su Fanpage.it Kevin-Prince Boateng, chi è l’ex marito di Melissa Satta e padre del figlio MaddoxNel 2011 Melissa Satta incontra e si innamora del calciatore Kevin Prince Boateng, con cui il 15 aprile del 2014 ha avuto il suo primo figlio, Maddox. Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per la festa di compleanno di Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci è volata a Miami col figlio Nathan Falco per partecipare alla festa di compleanno dell'ex marito Flavio Briatore.