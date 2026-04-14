Grand Seiko mostra il leone che ha dentro

Grand Seiko ha fatto il suo ingresso a Ginevra senza annunci e senza attirare troppo l’attenzione, lasciando comunque tutti sorpresi. La maison giapponese ha presentato le sue novità in modo riservato, senza campagne pubblicitarie vistose, ma il suo arrivo è stato notato da appassionati e addetti ai lavori. La presenza a questa fiera ha riscosso interesse tra gli esperti di orologeria, che hanno potuto osservare da vicino le ultime creazioni del marchio.

Grand Seiko, con discrezione, metodo e senza nemmeno una campagna pubblicitaria appariscente, è sbarcato a Ginevra lasciando tutti a bocca aperta. Chi conosce Grand Seiko sa già cosa aspettarsi: il marchio giapponese occupa da anni un angolo glorioso dell’orologeria, riservato a chi “sa”, amato dagli appassionati e invisibile a chiunque altro. Il suo stile? Quadranti ispirati alla natura dalla bellezza pittorica, movimenti Spring Drive di una precisione quasi irreale e una filosofia di design così rigorosa da sfiorare l’ascetismo. Grand Seiko è l’equivalente orologiero di un izakaya nascosto in un vicolo di Tokyo: nessuna insegna fuori, un’esperienza che ti cambia la vita dentro.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Grand Seiko mostra il leone che ha dentro Il ciclone Harry che ha colpito la Sicilia ha stupito anche gli americani (che in genere sono abituati). Le immagini dell’onda dentro il ristorante – Il video«Potenti tempeste guidate dal ciclone Harry hanno colpito la Sicilia questa settimana, provocando gravi inondazioni, violenti sbalzi di tempesta e... Segrate, la mostra che fa entrare lo spettatore dentro le nuvoleSegrate (Milano), 28 marzo 2026 - Immergersi con occhi, luce e sensazioni tattili nel mondo affascinante delle nuvole, tra sogni, fantasia e ricordi...