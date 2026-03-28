A Segrate apre una mostra che permette ai visitatori di vivere un'esperienza immersiva all’interno di un’installazione che riproduce le nuvole. L’esposizione, inaugurata il 28 marzo 2026, invita il pubblico a entrare in uno spazio che richiama le atmosfere celesti, utilizzando luci, effetti visivi e sensazioni tattili per ricreare l’ambiente. L’evento rimarrà aperto fino a data da comunicare.

Segrate (Milano), 28 marzo 2026 - Immergersi con occhi, luce e sensazioni tattili nel mondo affascinante delle nuvole, tra sogni, fantasia e ricordi d’infanzia: fino al 31 marzo negli spazi espositivi del Centro Verdi (via XXV aprile) a Segrate, è possibile scoprire il mondo di Roberto Bozzi, artista e creativo segratese che ha coltivato negli anni la passione per un’arte fatta di piccoli gesti e capacità di vedere oltre i materiali d’uso comune. La mostra "Nubi tra le nubi" di Roberto Bozzi alla Sala Verdi di Segrate La mostra, “Nubi tra le Nubi - Vuoti e volumi, luci ed ombre”, è un percorso immersivo nell’arte di Roberto Bozzi che, pur occupandosi di tutt’altro nella sua vita professionale, non ha mai del tutto scordato la passione per la pittura, la scultura e la voglia di dar nuova vita a materiali destinati allo scarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segrate, la mostra che fa entrare lo spettatore dentro le nuvole

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