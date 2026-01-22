Il ciclone Harry che ha colpito la Sicilia ha stupito anche gli americani che in genere sono abituati Le immagini dell’onda dentro il ristorante – Il video

Il ciclone Harry ha interessato la Sicilia, causando intense precipitazioni e inondazioni diffuse lungo la costa. Le immagini di un’onda all’interno di un ristorante hanno attirato l’attenzione anche degli americani, solitamente più abituati a tempeste di questo tipo. Questi eventi meteo estremi evidenziano la vulnerabilità delle aree costiere alle ondate di maltempo, sottolineando l’importanza di monitorare e prepararsi a fenomeni sempre più frequenti.

«Potenti tempeste guidate dal ciclone Harry hanno colpito la Sicilia questa settimana, provocando gravi inondazioni, violenti sbalzi di tempesta e danni diffusi lungo la costa dell’isola». Questo il lancio del magazine New York Post che pubblica il video di un’enorme onda che letteralmente distrugge la veranda coperta di un noto ristorante Andrew’s, a San Giovanni Li Cuti, sulle coste catanesi. Le stesse immagini sono state rilanciate anche da Reuters e Nbc. In Sicilia si contano danni per mezzo miliardo. «Non esiste più nulla». A Mattino 5 il proprietario Luca ha raccontato: «Verso le due di notte è arrivato l’inferno».🔗 Leggi su Open.online

Sardegna, il ciclone Harry cancella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia: le immaginiIl ciclone Harry ha causato ingenti danni sulla costa sud della Sardegna, portando alla perdita della spiaggia di Su Giudeu a Chia.

