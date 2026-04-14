Questa sera, Gran Bazar presenta due eventi speciali. La prima parte della serata è dedicata alla consegna dell’Antenna d’Oro della tivù. Successivamente, si svolge il casting per il film BOSS. Durante la serata si terrà anche un momento dedicato all’attrice Holly Irgen, con un tributo speciale. La trasmissione si svolge in un’unica serata con due momenti distinti.

Gran Bazar dedica la prima serata a due speciali: l’Antenna d’Oro della Tivvù e il casting del film BOSS, con un momento celebrativo per l’attrice Holly Irgen.. Gran Bazar si prepara a un nuovo appuntamento in prima serata, oggi alle 21:00 su Mediasud e Italiacable, con una puntata che intreccia televisione, cinema e volti in crescita. M. Luisa guida il pubblico attraverso due servizi che segnano il ritmo della serata: l’assegnazione dell’ Antenna d’Oro della Tivvù e il racconto del casting del film BOSS, arricchito dal momento dedicato al compleanno dell’attrice Holly Irgen, protagonista del progetto. Come seguire la puntata da TV, web e app.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Gran Bazar torna questa sera con un doppio speciale

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