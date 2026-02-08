Doppio collegamento speciale questa sera tra Long Island e Roma | focus sul nuovo quesito referendario

Questa sera, alle 21:30, va in onda un doppio collegamento tra Long Island e Roma. Domenico Nardo conduce la trasmissione e si concentrerà sul nuovo quesito referendario. L’attenzione è tutta sulla discussione tra i due luoghi, con aggiornamenti in tempo reale e interviste. La puntata dura mezz’ora e promette di essere interessante per chi vuole capire meglio cosa si sta decidendo.

Questa sera, dalle 21:30 alle 22:00, appuntamento imperdibile con un doppio collegamento speciale in diretta, conduce Domenico Nardo. Appuntamento con Politicamente Scorretto. Da Long Island, New York, parlerà Attilio Carbone, speaker di Radio WGBB e voce italiana ogni domenica con "Melodie Italiane". In contemporanea, da Roma, interverrà il dott. Giuseppe Cricenti, Consigliere di Cassazione, per commentare la recente ordinanza dell'Ufficio Centrale della Corte di Cassazione che ha ammesso un nuovo quesito referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati. La diretta offrirà un'analisi tecnica e giuridica approfondita, per comprendere implicazioni e prospettive della novità.

