Stasera torna in onda lo show televisivo condotto da Stefano De Martino, che riprende la sua programmazione con nuovi ospiti e i consueti giochi della stanza inclinata. La trasmissione, ormai consolidata nel panorama televisivo, prevede la partecipazione di personaggi invitati e momenti di intrattenimento, mantenendo invariata la formula che da anni caratterizza l’appuntamento serale. La puntata odierna sarà trasmessa come di consueto in prima serata.

Stefano De Martino torna alla guida dello show comico con nuovi ospiti e i classici giochi della stanza inclinata Il. Il palinsesto televisivo si accende di allegria con il ritorno di uno dei format più dinamici del piccolo schermo italiano. Da mercoledì 4 marzo, in prima serata su Rai 2, riparte Stasera tutto è possibile, lo show che ha saputo ridefinire il concetto di intrattenimento leggero e improvvisazione. Al timone troviamo ancora una volta Stefano De Martino, ormai volto simbolo della trasmissione prodotta in sinergia con Endemol Shine Italy, pronto a gestire il caos creativo di una squadra collaudata che promette risate e colpi di scena per sette nuovi appuntamenti settimanali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Torna Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: le anticipazioni di questa sera

Leggi anche: "Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e novità

Leggi anche: Ritorna “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino su Rai2

Morto il padre di Stefano De Martino: la decisione improvvisa della Rai, Affari tuoi sarà..

Tutti gli aggiornamenti su Torna Stasera

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Su Rai2 torna Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino; Risate senza freni: torna Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino; Anch'io ho un mutuo da pagare: Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile. Un anno fa l'addio in lacrime.

Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e novitàLeggerezza, ritmo e voglia di divertirsi insieme: oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle 21.20 su Rai 2, torna Stasera tutto è possibile, il comedy show che ha fatto dell’improvvisazione e dello spirito ... today.it

Stasera Tutto È Possibile, nuova stagione in arrivo: ospiti, giochi in programma e regole aggiornate per la stanza inclinataStasera Tutto È Possibile torna su Rai2 dal 4 marzo 2026. Il fortunato programma di Viale Mazzini ritroverà Stefano De Martino alla conduzione, ma anche tanti volti noti come Francesco Paolantoni, Bia ... tvblog.it

Gloria 2, stasera su Rai 1. La seguirete Sabrina Ferilli torna protagonista nei panni di Gloria Grandi, dopo il grande successo ottenuto nell’altra rete con A Testa Alta. Un ritorno gradito per una fiction che regala momenti di comicità e spensieratezza facebook

Stasera alle 21.30 su @RaiUno torna #Ulisse: andremo alla scoperta della reggia di @CVersailles. Un unico piano sequenza che, attraverso il racconto dei luoghi e dei personaggi che l’hanno vissuta, vi permetterà di comprendere meglio la grandezza e la m x.com