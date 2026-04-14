Graduatorie ATA 2026 Anief | servizio con riserva libertà di provincia e immissioni in ruolo
Il 14 aprile il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai sindacati l’avvio dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti ATA per il 20262027. Durante l’incontro è stato spiegato che il servizio con riserva verrà considerato, che sarà possibile scegliere liberamente la provincia e che ci saranno immissioni in ruolo per i candidati inseriti nelle graduatorie.
Nel corso dell’informativa del 14 aprile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato ai sindacati l’avvio dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti ATA 24 mesi per il 20262027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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