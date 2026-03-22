Immissioni in ruolo Pacifico Anief il problema più grande è che non tutte le graduatorie dei concorsi sono ad esaurimento

Nel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente Anief, è stata affrontata una questione relativa al sistema di reclutamento dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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