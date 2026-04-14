Graded dalle filiere circolari alla serra smart | tre nuove startup innovative per rivoluzionare l’agricoltura in Campania

In Campania, tre startup si sono affacciate nel settore agricolo con proposte che combinano tecnologia e sostenibilità. Le imprese si concentrano sulla promozione di filiere circolari, l’utilizzo di serre smart e l’applicazione di soluzioni innovative per migliorare la produzione agricola. Queste iniziative mirano a introdurre metodi più efficienti e rispettosi dell’ambiente, rappresentando un passo avanti nel panorama agricolo regionale.

Tre nuove idee imprenditoriali che integrano tecnologia, sostenibilità e innovazione digitale per rivoluzionare il settore agricolo. È la nuova sfida lanciata da Graded, società energetica con quartier generale a Napoli guidata da Vito Grassi, in occasione della due giorni di “Agritech Revolution” presso il Polo universitario di San Giovanni a Teduccio. L’evento ha segnato la conclusione delle attività del Centro nazionale di ricerca per le tecnologie dell’agricoltura (National research center for technology in agriculture), che ha connesso il mondo universitario a quello imprenditoriale, supportando l’innovazione e favorendo la formazione e il trasferimento tecnologico per le aziende operanti nel settore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Cia Campania, Di Marzo: “L’agricoltura del futuro sarà multiservizi e radicata nelle filiere”Tempo di lettura: 5 minutiSi è svolta oggi, martedì 24 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso lo Starhotels Terminus in Piazza Garibaldi a Napoli,...