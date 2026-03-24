Cia Campania Di Marzo | L’agricoltura del futuro sarà multiservizi e radicata nelle filiere

Nella mattinata di martedì 24 marzo, presso lo Starhotels Terminus in Piazza Garibaldi a Napoli, si è tenuta la IX Assemblea Elettiva Regionale della CIA Campania. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore agricolo locale, con interventi e discussioni su temi legati ai cambiamenti e alle prospettive future dell’agricoltura nella regione.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta oggi, martedì 24 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso lo Starhotels Terminus in Piazza Garibaldi a Napoli, la IX Assemblea Elettiva Regionale della CIA Campania. L’appuntamento ha rappresentato un momento centrale per delineare le strategie future dell’organizzazione agricola regionale in un contesto in continua evoluzione. Ad aprire i lavori, alla presenza del direttore regionale Corrado Franci, è stato il Commissario regionale Stefano Di Marzo, che ha tracciato una visione chiara e articolata del futuro del comparto agricolo campano, indicando le direttrici su cui costruire lo sviluppo dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cia Campania, Di Marzo: “L’agricoltura del futuro sarà multiservizi e radicata nelle filiere” Articoli correlati CIA Campania, rinnovata la guida delle associazioni: giovani e imprenditoria femminile per l’agricoltura del futuroTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la sede regionale di CIA Campania in via Pavia, l’assemblea elettiva di AGIA –... Furti di trattori nelle campagne irpine, Di Marzo (CIA Campania): “Agricoltori esasperati”Tempo di lettura: 3 minutiLa CIA Agricoltori Italiani Campania esprime forte preoccupazione per la crescente ondata di furti di trattori e mezzi... Tutti gli aggiornamenti su Cia Campania Temi più discussi: Cia Campania: a Napoli la IX assemblea elettiva regionale; Serve il credito d'imposta per il gasolio agricolo; Bilancio Regione Campania, Errico (FI): Sostegno al Terzo settore e impulso all’imprenditoria femminile; bmt 2026, conte (worldtours): il turismo esperienziale campano non ha bisogno di nuovi attrattori, ma di una filiera che regga il peso di ciò che già funziona. Acqua, CIA Campania: Bene il ritiro del bando per il socio privato. L’acqua resti pubblica e gestita nell’interesse dei territoriNapoli, 12 Marzo - CIA Campania accoglie con favore la decisione della Giunta regionale di ritirare il bando per l'ingresso di un socio privato nella gestione ... sciscianonotizie.it Cia Campania: a Napoli la IX assemblea elettiva regionaleL’appuntamento rappresenta un momento centrale per il rinnovo degli organismi dirigenti ... msn.com CIA Campania: “Bene il ritiro del bando per il socio privato. L’acqua resti pubblica e gestita nell’interesse dei territori” Vita Web Tv #CiaCampania #acqua #acquapubblica - facebook.com facebook