Tecnologie digitali in agricoltura smart farming ma anche gestione del territorio e filiere Le nuove Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici
Il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 ha introdotto nuove Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici, con un focus particolare sulle tecnologie digitali in agricoltura, come lo smart farming, e sulla gestione del territorio e delle filiere. La riforma mira a riorganizzare l’offerta formativa, aggiornando i programmi e rafforzando l’attenzione alle competenze digitali nel settore agricolo e territoriale.
La riforma degli istituti tecnici introdotta con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche il quadro delle discipline dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, uno dei percorsi del settore tecnologico dedicato alla gestione dei sistemi agricoli, delle produzioni alimentari e del territorio. Il nuovo ordinamento mantiene la struttura generale definita dal DPR 15 marzo 2010 n. 88, ma aggiorna alcuni ambiti disciplinari per riflettere l’evoluzione tecnologica del settore agricolo e agroalimentare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Riforma dei tecnici: tra nuove discipline e potenziamenti d i altre: dall’agricoltura digitale e smart farming, alla bioedilizia ed automazione industrialeLa revisione dell’assetto degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n.
Indicazioni nazionali Licei e Istituti tecnici, saranno aggiornati: rafforzamento delle competenze e orientamento degli studentiTra i temi di prospettiva delineati dall’ Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 2026 figura la...
Contenuti utili per approfondire Istituti Tecnici
Discussioni sull' argomento Riforma dei tecnici: tra nuove discipline e potenziamenti d i altre: dall'agricoltura digitale e smart farming, alla bioedilizia ed automazione industriale; Intelligenza artificiale nei profili e nei risultati di apprendimento degli istituti tecnici - APPROFONDIMENTO; La robotica industriale diventa parte integrante del percorso di meccanica. Più spazio alla digitalizzazione. La riforma degli istituti tecnici; Vigna & Olivo 2026: difesa, nutrizione e tecnologie digitali in viticoltura.
Riforma dei tecnici: tra nuove discipline e potenziamenti d i altre: dall’agricoltura digitale e smart farming, alla bioedilizia ed automazione industrialeLa revisione dell’assetto degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna gli indirizzi di studio e i quadri orari dei percorsi tecnici, intervenendo in ... orizzontescuola.it
Riforma degli Istituti Tecnici: nuovi quadri orario e già caos nelle scuole x.com
Tanto per essere chiari sulla riforma degli istituti tecnici di cui parleremo anche domani. Perché dietro le parole spesso si nascondono i mostri: dietro gli “accorpamenti” si nascondono i tagli e con i tagli ci tolgono il lavoro. - facebook.com facebook