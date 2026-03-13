Tecnologie digitali in agricoltura smart farming ma anche gestione del territorio e filiere Le nuove Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici

Il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 ha introdotto nuove Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici, con un focus particolare sulle tecnologie digitali in agricoltura, come lo smart farming, e sulla gestione del territorio e delle filiere. La riforma mira a riorganizzare l’offerta formativa, aggiornando i programmi e rafforzando l’attenzione alle competenze digitali nel settore agricolo e territoriale.

La riforma degli istituti tecnici introdotta con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche il quadro delle discipline dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, uno dei percorsi del settore tecnologico dedicato alla gestione dei sistemi agricoli, delle produzioni alimentari e del territorio. Il nuovo ordinamento mantiene la struttura generale definita dal DPR 15 marzo 2010 n. 88, ma aggiorna alcuni ambiti disciplinari per riflettere l’evoluzione tecnologica del settore agricolo e agroalimentare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

