Meloni ribadisce | Inaccettabili le parole di Trump

Il viaggio apostolico di Papa Leone in Africa ha attirato l’attenzione generale, con molte attenzioni sui discorsi e gli incontri programmati. Tuttavia, le dichiarazioni di Donald Trump rivolte al papa sono state al centro di discussioni, suscitando reazioni varie. La leader politica ha ribadito che quelle affermazioni sono inaccettabili, sottolineando la distanza rispetto ai commenti dell’ex presidente. La vicenda ha acceso un dibattito su quanto accaduto nelle ultime ore.

Hanno destato clamore le parole che Donald Trump ha rivolto a Papa leone, che oggi inizia il suo viaggio apostolico che lo vedrà toccare diversi paesi africani. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella come di consueto scrive al santo padre un messaggio di augurio per il suo viaggio apostolico. "In Africa, il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e profonde, come testimoniano i luoghi di Sant'Agostino, Padre della Chiesa, dai quali il Suo itinerario prenderà avvio. Il 'continente giovane' è protagonista di straordinari cambiamenti e foriero di grandi speranze. Il suo destino è fortemente legato a quello dell'Europa e dell'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni ribadisce: "Inaccettabili le parole di Trump" Afghanistan, Meloni: «Stupore per le parole di Trump, affermazioni inaccettabili»La premier Giorgia Meloni ha definito inaccettabili le parole di Donald Trump sui soldati della Nato, che per lui stavano «a distanza dalla prima... Meloni: "Inaccettabili le parole di Trump sull'Afghanistan". Prove tecniche di non trumpismoCon una lunga nota la premier critica duramente alcune affermazioni del presidente americano e dice "l'amicizia necessita di rispetto". Meloni cerca di aiutare: Bufera sulle parole di Trump! #Shorts