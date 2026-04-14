Gorla Minore | la lezione di libertà del partigiano Natale Perin

Lunedì 13 aprile, presso la scuola primaria di Gorla Minore, si è svolto un laboratorio didattico rivolto agli studenti delle classi quinte, incentrato sui temi di libertà e democrazia. L’attività si è conclusa con un incontro con Natale Perin, staffetta partigiana di 94 anni, che ha condiviso la sua esperienza diretta. L'evento ha coinvolto i bambini in una discussione su valori fondamentali e sulla storia della resistenza.

Lunedì 13 aprile, presso la scuola primaria di Gorla Minore, gli studenti delle classi quinte hanno partecipato a un laboratorio didattico sulla libertà e la democrazia, culminato nell’incontro con Natale Perin, staffetta partigiana di 94 anni. L’attività, promossa dai volontari dell’Anpi locale in vista del prossimo 25 aprile, ha permesso ai bambini di connettersi direttamente con la memoria storica della Valle Olona attraverso il racconto personale del medagliato di bronzo. La simulazione del voto e l’impatto della memoria nella Valle Olona. Il percorso formativo iniziato nelle ore pomeridiane non si è limitato alla teoria politica. I ragazzi, che hanno affrontato la sessione indossando coccardine tricolori realizzate da loro, sono stati coinvolti in una simulazione pratica dei processi democratici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorla Minore: la lezione di libertà del partigiano Natale Perin Incidente nella notte a Gorla Minore: morto un uomo di 56 anniGorla Minore (Varese), 10 marzo 2026 – Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale. Leggi anche: Gorla Minore, c’è il rimedio anti-furti: una ronda notturna come deterrente