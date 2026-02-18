Gorla Minore c’è il rimedio anti-furti | una ronda notturna come deterrente

A Gorla Minore, un gruppo di residenti ha deciso di istituire una ronda notturna per contrastare i furti che da settimane preoccupano il quartiere. La decisione arriva dopo numerosi episodi di furti nelle abitazioni e nei negozi, che hanno lasciato molti cittadini in allerta e con le serrande abbassate di giorno. Un residente racconta di aver visto più volte persone sospette aggirarsi nelle strade, spingendo il quartiere a cercare una soluzione concreta.

Gorla Minore (Varese), 18 febbraio 2026 – La misura è colma. Dopo mesi di furti, serrande forzate e notti insonni, a Gorla Minore la paura si trasforma in iniziativa. Le ronde notturne annunciate nei giorni scorsi diventano realtà: dalla frazione di Prospiano, nella notte tra lunedì e martedì, un piccolo gruppo di volontari a iniziato a percorrere le strade del paese, quando tutto tace e le luci si spengono. A dare il via a questa iniziativa è stata l'esasperazione. Quella di Massimiliano Bellapianta, titolare del pub vineria "L'Inganno", colpito dai ladri per la terza volta in pochi mesi. Tre furti, tre colpi che hanno lasciato non solo danni economici, ma anche un senso di vulnerabilità che fa male più del vetro infranto.